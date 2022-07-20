Специалисты ФМБА разработали тест-систему для выявления оспы обезьян

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали тест-систему для выявления оспы обезьян.
Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФМБА, в настоящее время тест-система проходит испытания и готовится к регистрации.
12 июля стало известно о первом случае оспы обезьян в России. Вирус выявили у молодого человека, вернувшегося из Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью. Отмечалось, что болезнь протекает в легкой форме, угроз для жизни нет. Заболевшего изолировали и поместили в медицинскую организацию инфекционного профиля.
Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн отмечал, что оспа обезьян имеет невысокую заразность, поэтому не может распространиться так же широко, как COVID-19. По словам специалиста, при каждой следующей передаче вируса происходит его ослабление.
Альтштейн также заявлял, что введение новых ограничительных мер в связи с выявлением в России первого случая оспы обезьян не требуется. В качестве профилактики, отмечал вирусолог, достаточно не контактировать с людьми, которые плохо себя чувствуют, есть температура.
В РФ подтвержден первый случай оспы обезьян
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