В Роспотребнадзоре оценили риски распространения оспы обезьян в РФ

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Риски распространения оспы обезьян в России крайне низкие. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, чьи слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что единственный случай завоза заболевания в страну был купирован. По словам Поповой, инфекция не получила распространения.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России нет необходимости вводить дополнительные эпидемические меры из-за оспы обезьян. Отмечалось, что единственный в стране инфицированный проходил курс лечения в медицинском учреждении инфекционного профиля. Его состояние не вызывало опасений.

О первом случае оспы обезьян в России стало известно 12 июля. Вирус выявили у молодого человека, вернувшегося из Европы с характерной сыпью. Заболевшего изолировали и поместили в медицинскую организацию инфекционного профиля. По данным медиков, болезнь протекает в легкой форме, угроз для жизни человека нет.

