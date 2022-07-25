Врач рассказал, можно ли заразиться оспой обезьян в воде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал Москве 24, что заразиться оспой обезьян через воду, будь то бассейн, море или озеро, невозможно.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отнесли вспышку оспы обезьян к чрезвычайной ситуации. Отмечается, что положение дел вызывает обеспокоенность в международном масштабе. По данным на конец июля, в мире было выявлено более 16 тысяч случаев заражения этой инфекцией.
По словам Алексея Водовозова, в водной среде оспа обезьян способна жить непродолжительное время, поэтому заразиться таким образом нельзя.
"Отдыхая на черноморском побережье той же Турции или наших регионов, мы можем столкнуться с ротавирусом. Это одна из самых распространенных кишечных инфекций. А оспа обезьян таковой не является. Поэтому для нее что морская вода, что большой объем озерной или речной воды является препятствием", – говорит эксперт.
Однако врач напомнил, что одним из способов распространения оспы обезьян является воздушно-капельный путь. Поэтому риск заразиться на отдыхе все-таки существует, предупредил он.
"Условно говоря, человек, который плавает, должен на вас чихнуть, когда вы проплываете мимо него. Это вполне может работать. Потому что с капельками слюны, слизи, вирус способен проникнуть на слизистые глаза, носа. И действительно это может стать входными воротами для инфекции", – объясняет эксперт.
Кроме того, терапевт посоветовал на отдыхе пользоваться собственными предметами гигиены. Дело в том, что заразиться оспой обезьян можно и в том случае, если у заболевшего человека кто-то возьмет полотенце и начнет им вытираться.
Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что на конец июля в России был выявлен один случай заражения оспой обезьян. В ведомстве добавили, что вводить дополнительные эпидемические меры в стране из-за инфекции нет надобности.
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