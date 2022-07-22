Инфекционист рассказал, чем опасны укусы диких обезьян

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Укусы диких обезьян могут привести не только к кровопотерям и переломам, но и к возникновению инфекций. Об этом сообщает "Пятый канал" со ссылкой на инфекциониста Георгия Викулова.

По его словам, на Земле существует более 300 видов обезьян, которые представляют различный уровень опасности. Приматы могут быть источником оспы обезьян, туберкулезной инфекции, дизентерии, потенциально герпес-вирусов человека, пояснил специалист.

Викулов отметил, что у животных встречается также вирус иммунодефицита.

"Есть теория о том, что ВИЧ-инфекция произошла в Африке в том числе от обезьян. Она не снимается с повестки. Ну и, конечно, актуальной является передача некоторых бактериальных инфекций. Если животное заболевшее, то это тоже возможно", – подчеркнул инфекционист.

Он добавил, что при наличии у обезьяны патологии в полости рта опасность может представлять ослюнение и повреждение кожи. Викулов отметил, что в случае с напавшей на девочку в Подмосковье обезьяной нужно понимать, была ли она привита от управляемых инфекционных заболеваний. Тогда вероятность заражения туберкулезом или гепатитом сводится практически к нулю.

"Но если ребенок не привит, ослабленный, то у него есть риск заболевания некоторыми инфекциями, в том числе вирусом оспы обезьян, потому как обезьяна может быть источником этого возбудителя", – отметил инфекционист.

Сбежавшая из частного зоопарка обезьяна напала на двухлетнюю девочку в деревне Терпигорьево городского округа Мытищи накануне. После произошедшего ребенка госпитализировали и прооперировали.

Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова рассказала, что в результате укусов обезьяны у девочки были порваны сухожилия на пальцах руки и ноги. После операции их подвижность была восстановлена.

По факту произошедшего подмосковная полиция возбудила уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Следователи главного следственного управления СК РФ по региону также завели дело о халатности.

