Дрессировщик рассказал, как отбиться от озверевшей обезьяны

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Отбиться от обезьяны можно с помощью большой палки, которой необходимо отгонять животное. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на дрессировщика "Мосфильма" Виктора Зуйкова.

По его словам, родители девочки, на которую напала обезьяна в Подмосковье, правильно делали, отбиваясь от обезьяны ногами. Он добавил, что у взрослых не было иного выбора.

Зуйков пояснил, что при нападении на девочку обезьяна захотела проявить характер, поэтому выбрала самого маленького ребенка.

"Как известно, обезьяны в стае ведут себя так: чем обезьяна сильнее, если это самец или старшая самка, все разборки ведутся с помощью укусов. Более сильное существо кусает слабое", – заключил он.

Сбежавшая из частного зоопарка обезьяна напала на двухлетнюю девочку в деревне Терпигорьево городского округа Мытищи накануне. После произошедшего ребенка госпитализировали и прооперировали.

Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова рассказала, что в результате укусов обезьяны у девочки были порваны сухожилия на пальцах руки и ноги. После операции их подвижность была восстановлена.

По факту произошедшего подмосковная полиция возбудила уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Следователи главного следственного управления СК РФ по региону также завели дело о халатности.

