Адвокат Жорин прокомментировал дело о нападении обезьяны на девочку

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Адвокат Сергей Жорин прокомментировал дело о нападении обезьяны на девочку в подмосковных Мытищах.

По его словам, следствие должно определить, кто виноват в произошедшем.

"Возбуждено уголовное дело, а дальше будут разбираться, кого необходимо привлечь – хозяев обезьяны, или собственника зоопарка, или это одно и то же лицо. В любом случае некое физическое лицо, не юридическое и не обезьяна", – приводит слова Жорина РИА Новости.

Адвокат добавил, что потерпевшие могут заявить гражданский иск в рамках уголовного процесса о возмещении расходов на восстановление здоровья и морального вреда.

Обезьяна напала на ребенка накануне. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова уточнила, что обезьяна жила в частном зоопарке.

Полиция Московской области сообщилао возбуждении уголовного дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В СК РФ сообщили, что также заведено уголовное дело о халатности должностных лиц.

Известно, что медики уже прооперировали ребенка.

