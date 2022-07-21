Детский омбудсмен отреагировала на инцидент с нападением обезьяны на девочку в Мытищах

21:31
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова намерена добиться привлечения к ответственности хозяина обезьяны, покусавшей девочку в Мытищах. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.
"Девочка в тяжелом состоянии находится в больнице вместе с мамой. Семья приехала из ЛНР. Пока непонятно, на каких основаниях животное содержалось в частном зоопарке", – написала она в публикации.
Мишонова отметила, что личность владельца животного уже установлена. С него необходимо потребовать материальную компенсацию, добавила она.
По ее словам, пострадавшей девочке врачи оказали необходимую помощь, провели операцию и в настоящий момент ее жизни ничего не угрожает.
Ранее стало известно, что сбежавшая обезьяна напала на девочку в подмосковных Мытищах, ребенка госпитализировали.
Происшествие случилось в деревне Терпигорьево городского округа Мытищи. Прокуратура проведет проверку из-за нападения обезьяны.
По данным ведомства, при проверке установят обстоятельства и причины произошедшего.
Эксперт рассказала, почему обезьяна напала на девочку в Подмосковье
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