Детский омбудсмен отреагировала на инцидент с нападением обезьяны на девочку в Мытищах

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова намерена добиться привлечения к ответственности хозяина обезьяны, покусавшей девочку в Мытищах. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

"Девочка в тяжелом состоянии находится в больнице вместе с мамой. Семья приехала из ЛНР. Пока непонятно, на каких основаниях животное содержалось в частном зоопарке", – написала она в публикации.

Мишонова отметила, что личность владельца животного уже установлена. С него необходимо потребовать материальную компенсацию, добавила она.

По ее словам, пострадавшей девочке врачи оказали необходимую помощь, провели операцию и в настоящий момент ее жизни ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что сбежавшая обезьяна напала на девочку в подмосковных Мытищах, ребенка госпитализировали.

Происшествие случилось в деревне Терпигорьево городского округа Мытищи. Прокуратура проведет проверку из-за нападения обезьяны.

По данным ведомства, при проверке установят обстоятельства и причины произошедшего.