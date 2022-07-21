Юрист рассказал, что грозит хозяевам напавшей на ребенка обезьяны

21 июля сбежавшая из частного зоопарка обезьяна напала на ребенка в Мытищах: покусанная двухлетняя девочка оказалась в реанимации. Соседи утверждают, что в мини-зоопарке, откуда вырвался примат, содержится немало животных. Подробнее – в материале Москвы 24.



Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Еле отбили

Нападение обезьяны на двухлетнего ребенка попало на видео с камер наблюдения. Животное набросилось на девочку, когда дети играли во дворе дома в подмосковной деревне Терпигорьево. На помощь прибежали родители, которые с трудом вырвали ребенка из лап примата.

После произошедшего правоохранительные органы возбудили два уголовных дела. Первое – по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности (по нему ответственность грозит владельцам животного). Второе дело – по статье о халатности должностных лиц.

В свою очередь, врачи вовремя провели девочке операцию. Вместе с мамой ее уже перевели из реанимации в обычную палату, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.





Ксения Мишонова уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Врачи уверены – все будет хорошо. Пострадали пальчики на руке и на ножке. Зубами дикого животного были порваны сухожилия. Но сейчас все самое страшное позади. Пальчики после операции восстановили свою подвижность.

Дом, где все произошло, принадлежит недавно скончавшемуся российскому космонавту, бортинженеру космических кораблей Валерию Рюмину, сообщает газета "Известия". Его дочь приютила знакомых из Харькова, которые привезли с собой и двухлетнюю малышку.

Личность хозяина обезьяны уже установлена. Детский омбудсмен пообещала привлечь его к ответственности и добиться от него материальной компенсации.

"Ну укусила"

Фото: Москва 24

Одна из местных жительниц рассказала Москве 24, что на участке хозяев обезьяны находится частный зоопарк. В огромных вольерах содержатся несколько видов животных. В том числе экзотических. "У них еще волки, койоты, павлины", – поделилась женщина.

Другая местная жительница добавила, что живет там не одна обезьяна, а несколько, сообщает Life.ru. Одна из них однажды прибегала на участок ее родителей, где переломала ветки вишни. "Через забор видно животных в клетках: у них обезьяна не одна, кажется, около трех. У них там еще живут волки, огромные собаки, павлины и еще кто-то", – поделилась женщина.

По данным СМИ, участок с мини-зоопарком принадлежит супруге скандально известного юриста Леонида Розенблюма, который ранее был осужден за изнасилование. После инсульта мужчина практически не выходит из дома, поэтому за территорией присматривает жена. Владелец обезьяны убежден, что его питомец никакой агрессии не проявлял, сообщает "360". По его словам, животное привито и находится дома.





владелец обезьяны, которая покусала ребенка в Мытищах Ну укусила. Сбежала, ее посадили в клетку. Сейчас она у меня. Никакой агрессии не было, с ней все хорошо. Она у меня привита.

Сама Надежда Розенблюм на вопрос телеканала Москва 24 о помощи пострадавшей семье сказала: "Мы решаем этот вопрос с родителями".

Почему напала?

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Владельцы животного абсолютно точно будут нести гражданско-правовую ответственность, рассказал Москве 24 юрист Денис Костин. В таком случае им придется выплатить семье пострадавшей девочки материальный ущерб. Например, компенсировать расходы на лечение.





Денис Костин юрист Кроме того, в зависимости от степени вреда здоровью, который устанавливается соответствующей медицинской экспертизой, возможна также уголовная ответственность вплоть до реального лишения свободы.

Координатор проектов по сохранению видов Всемирного фонда дикой природы Наталья Дронова в беседе с Москвой 24 предположила несколько причин, по которым животное могло проявить агрессию к девочке.

"Это может быть вызвано тем, что обезьяна находится в периоде полового созревания и пытается доминировать. Это может быть связано с тем, что она встретила незнакомых людей и никогда не видела детей. И проявила агрессию, может быть, испугавшись сама", – рассуждает эксперт.

Кроме того, обезьяна могла напасть на ребенка и из-за поведения других детей. В ситуации, когда одни убежали, другие закричали, это способно спровоцировать дикое животное на агрессию, не исключает Дронова. Чтобы сделать точный вывод о поведении примата, нужно знать, как к нему до этого относились хозяева, резюмировала специалист.