Роспотребнадзор не будет вводить дополнительные эпидемические меры из-за оспы обезьян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет необходимости вводить дополнительные эпидемические меры из-за оспы обезьян. Соответствующее заявление появилось на сайте ведомства.

"По состоянию на 23 июля в России подтвержден один завозной случай оспы обезьян. Инфицированный продходит курс лечения в медицинском учреждении инфекционного профиля. Его состояние не вызывает опасений", – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что возникновения цепочки заражений удалось избежать.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. По словам руководителя организации, он принял такое решение в связи с учетом ряда факторов. Гебрейесус добавил, что ситуация вызывает "обеспокоенность в международном масштабе".

12 июля стало известно о первом случае оспы обезьян в России. Вирус выявили у молодого человека, вернувшегося из Европы с характерной сыпью. Заболевшего изолировали и поместили в медицинскую организацию инфекционного профиля. По данным медиков, болезнь протекает в легкой форме, угроз для жизни человека нет.