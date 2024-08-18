Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Японии

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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у побережья острова Хонсю в Японии. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр землетрясения располагался в 40 километрах к северу от города Мито, где проживают около 246 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 35 километров.

На момент публикации информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Подземные толчки магнитудой 7,0 зафиксировали в 113 километрах от Петропавловска-Камчатска вечером 17 августа. Очаг толчков залегал на глубине 6,4 километра. Магнитуда составила 4,7 балла, а глубина – 41,6 километра.

Афтершоки до 5 баллов ожидаются на Камчатке в течение нескольких дней. Сила толчков может достичь 5 баллов, заявил директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров.