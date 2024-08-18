Афтершоки до 5 баллов ожидаются на Камчатке в течение нескольких дней

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Афтершоковый процесс, который начался после землетрясения на Камчатке, ожидается в течение нескольких дней. Сила толчков может достичь 5 баллов, заявил директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров, слова которого были опубликованы в телеграм-канале регионального управления МЧС РФ.

"Сразу же начался интенсивный афтершоковый процесс. Это говорит о том, что с высокой долей вероятности более сильных толчков в ближайшее время не ожидается. Афтершоковый процесс будет продолжаться довольно долго", – отметил он.

Вместе с тем, осмотровые группы завершили обследование зданий. Госучреждения, котельные, объекты здравоохранения работают в штатном режиме, пострадавших нет.

"Специалистами произведен осмотр социально значимых и потенциально опасных объектов, учреждений образования, объектов энергетики, тепло- и водоснабжения. Погибших и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что жители сообщают о повреждениях штукатурки и образовавшихся трещинах в жилых домах.

Подземные толчки магнитудой 7,0 зафиксировали в 113 километрах от Петропавловска-Камчатска вечером 17 августа. Очаг толчков залегал на глубине 6,4 километра. Повторные толчки произошли через 10 минут после первых уже в 120 километрах от города. Магнитуда составила 4,7 балла, а глубина – 41,6 километра.

