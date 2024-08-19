МЧС опровергло информацию о взрыве газа в частном доме в Южном Бутове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Информация о взрыве газа в частном доме коттеджного поселка ЖСК "Альфа" в Южном Бутове не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

В ведомстве отметили, что сообщение о происшествии по улице Академика Семенова поступило в 16:42. По прибытии спасателей на место вызова признаков возгорания выявлено не было.

Как говорится в сообщении, на участке проводятся плановые работы по переключению газовой сети к частному дому, происходил технический выход газовой смеси. Пострадавших нет.

В начале августа в Нижнем Тагиле обрушился подъезд жилого дома после взрыва газового баллона. По данным следствия, происшествие случилось из-за скопления газовоздушной смеси. К этому, в свою очередь, привело ненадлежащее техническое обслуживание специального оборудования.

В результате случившегося погибли 10 человек, еще 26 пострадали.

