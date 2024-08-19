19 августа, 10:35Происшествия
На нефтехимическом заводе в Башкирии произошел взрыв на трубопроводе
В данный момент на месте происшествия работают 20 специалистов и 6 единиц техники. В ведомстве уточнили, что на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа.
В свою очередь, пресс-служба администрации Стерлитамака сообщила, что взрыв произошел в 11:26 по местному времени (09:26 по московскому. – Прим. ред.). По предварительным данным, в результате ЧП трое человек пострадали, они госпитализированы.
До этого возгорание наблюдалось на газораспределительном узле в селе Виноградном под Алуштой в Крыму. Причиной пожара могла стать авария на газовых сетях.