Bild: пожарные более 30 часов не могут потушить огонь на складе Thyssenkrupp в ФРГ

Фото: 123RF/tayo76

Около 200 сотрудников спасательных и пожарных служб пытаются потушить пожар на складе крупнейшего производителя стали в Германии Thyssenkrupp недалеко от города Фельклинген. Пострадавших нет, пишет Bild.

Из-за пожара частично обрушился склад, говорится в публикации. Риск распространения огня на дома в соседнем жилом массиве отсутствует, однако из-за сильного задымления местных жителей попросили держать окна и двери закрытыми.

"Пожар тушат уже около 30 часов, и конца ему все еще не видно", – сказал представитель пожарной службы Лукас Ляйненбах.

С момента возникновения возгорания пожарные посменно выезжали на место происшествия.

Как отмечает издание, облако дыма достигло города Саарбрюккен, который находится в 15 километрах от очага возгорания. Причина возгорания в настоящий момент не установлена. По словам очевидцев, огонь сначала произошел на площадке перед складом.

В конце июля на крупнейшем химическом заводе Германии в Людвигсхафене, принадлежащем компании BASF, произошел взрыв. Вслед за хлопком вспыхнул пожар, его оперативно потушили. В результате произошедшего пострадали 14 сотрудников.