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29 июля, 16:09

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Bild: взрыв прогремел на крупнейшем химическом заводе Германии компании BASF

Взрыв прогремел на крупнейшем химическом заводе Германии компании BASF

Фото: Crash24.de

Взрыв прогремел на крупнейшем химическом заводе Германии в Людвигсхафене, принадлежащем компании BASF, сообщает Bild.

Вслед за хлопком вспыхнул пожар, который оперативно потушили. В результате пострадали 14 сотрудников. В качестве меры предосторожности их доставили в заводскую поликлинику.

Местных жителей предупредили об опасности в связи с выделением в воздух продуктов горения. Причины инцидента выясняются.

Ранее взрыв газа произошел в квартире в селе Тополеве под Хабаровском. После этого там начался пожар. В результате случившегося пострадали мужчина, женщина и трое детей.

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