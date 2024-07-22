Момент взрыва в кубанском Апшеронске попал на камеры

Видео: телеграм-канал Mash

В Сети опубликовали кадры, на которых зафиксирован момент взрыва в торговом центре в Апшеронске в Краснодарском крае.

На одном из них видно, как хлопок раздается в торговом павильоне. Он произошел спустя несколько секунд после того, как мимо проехала "ГАЗель". После этого в кадре появляется облако пыли.



Видео: телеграм-канал Shot

С другого ракурса видно, как после взрыва обломки от здания разлетаются в разные стороны, а над постройкой возвышаются клубы черного дыма.

Хлопок газовоздушной смеси произошел в здании на улице Ворошилова в Апшеронске утром 22 июля. В результате взрыва произошло обрушение строительных конструкций на площади 100 квадратных метров, а затем постройка воспламенилась на площади 30 "квадратов". Пожарным удалось своевременно устранить возгорание.

В результате ЧП четыре человека пострадали. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Специалисты продолжают разбирать завалы. Из-под обрушившихся конструкций уже вытащили одного человека. Сотрудники полиции оцепили территорию вокруг здания аптеки, где и произошел хлопок, пропуская только спецтехнику для устранения последствий происшествия.

Региональная прокуратура начала проверку соблюдения закона о пожарной безопасности, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования. В свою очередь, следователи завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

