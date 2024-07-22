Четыре человека пострадали при хлопке газа в здании в кубанском Апшеронске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Четыре человека пострадали в результате обрушения здания, которое произошло в Апшеронске в Краснодарском крае в связи с хлопком газа. Предварительные данные сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сейчас на месте происшествия находятся оперативные службы, которые оказывают необходимую помощь пострадавшим. Сотрудники ведомства проведут проверку соблюдения закона о пожарной безопасности, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования.

При этом в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что обрушилось здание аптеки. На данный момент правоохранительные органы оцепили территорию вокруг здания и пропускают только спецтехнику, которая должна устранить последствия происшествия.

В свою очередь, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил в своем телеграм-канале, что причину происшествия установят следователи. На месте ЧП задействованы пожарные и спасатели – порядка 30 специалистов и 10 единиц техники.

"В случае необходимости подключим врачей из краевых больниц", – добавил он.

Хлопок газовоздушной смеси произошел в здании на улице Ворошилова в Апшеронске утром 22 июля. После взрыва обрушились строительные конструкции на площади 100 квадратных метров. Затем произошел пожар на площади 30 "квадратов", однако специалисты смогли оперативно потушить возгорание.

В результате ЧП несколько людей получили травмы. При этом, по информации экстренных служб, количество пострадавших составляет около 15 человек. Все они находились на автобусной остановке рядом с обрушившимся магазином, где произошел взрыв бытового газа. Сейчас специалисты продолжают разбор завалов. Из-под обрушившихся конструкций достали одного человека.

