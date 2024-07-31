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Крупный пожар начался в районе холма Монте-Марио в Риме в Италии. В настоящее время идет эвакуация жилых домов и офисов, сообщает газета Reppubblica.

Над холмом поднимаются клубы черного дыма. По данным СМИ, люди были эвакуированы из здания Астрономической обсерватории, со станции карабинеров и из офиса телеканала RAI, где прервали эфир передачи.

Кроме того, специалисты срочно вывели людей из домов, располагающихся близко к эпицентру пожара. По словам жильцов, слышны непрерывные взрывы. Как уточнила газета, загорелись несколько автомобилей, существует опасность, что пламя перекинется на другой транспорт.

По данным издания, пожар распространяется к террасе ресторана Zodiaco. Предполагается, что возгорание произошло в трущобах улицы Ромео Ромеи. В тушении огня задействованы десять пожарных бригад и два вертолета. Однако работа пожарных осложняется изменениями направления ветра.

Ранее взрыв прогремел на крупнейшем химическом заводе Германии в Людвигсхафене, принадлежащем компании BASF. Вслед за хлопком вспыхнул пожар, который оперативно потушили. В результате пострадали 14 сотрудников. В качестве меры предосторожности их доставили в заводскую поликлинику.

