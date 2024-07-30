Lübecker Nachrichten: в немецком Ратцебурге рухнула крыша супермаркета

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Крыша супермаркета обрушилась в немецком городе Ратцебург. Пожарные классифицируют случившееся как инцидент с большим числом пострадавших, сообщает издание Lübecker Nachrichten.

Как отметило издание, пока неясно точное количество людей, находящихся внутри здания. К месту ЧП приехали спасатели и пожарные.

"Операция только начинается, экстренные службы для начала оценивают ситуацию", – говорится в сообщении.

В июне на западе Стамбула в районе Кючюкчекмедже обрушился четырехэтажный дом. Для ликвидации последствий ЧП на место отправили спасателей и пожарных, в том числе из соседних районов города.

Ранее пять человек погибли в результате обрушившегося на юг Китая торнадо. Еще 33 человека получили травмы и ранения. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. Из-за торнадо поврежденными оказались более 140 фабричных и заводских зданий. Обрушения жилых домов не произошло.

