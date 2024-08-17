Пожар произошел в историческом здании Сомерсет-хаус в центре Лондона

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Пожар вспыхнул в историческом здании Сомерсет-хаус в центре Лондона, где расположен знаменитый художественный музей. Об этом сообщила пожарная служба города в соцсети Х.

"Десять пожарных машин и около 70 пожарных ликвидируют пожар в Сомерсет-хаус", – подчеркнуло ведомство.

При этом причина произошедшего пока неизвестна. Движение транспорта на дорогах поблизости затруднено.

Ранее крупный пожар начался в районе холма Монте-Марио в Риме в Италии. По данным СМИ, люди были эвакуированы из здания Астрономической обсерватории, со станции карабинеров и из офиса телеканала RAI, где прервали эфир передачи. Кроме того, специалисты срочно вывели людей из домов, располагающихся близко к эпицентру пожара.

Между тем взрыв прогремел на крупнейшем химическом заводе Германии в Людвигсхафене, принадлежащем компании BASF. Вслед за хлопком вспыхнул пожар, который оперативно потушили. В результате пострадали 14 сотрудников. В качестве меры предосторожности их доставили в заводскую поликлинику.

