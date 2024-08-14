"Коммерсант": на севере Крыма произошла авария на газопроводе

Фото: depositphotos/63ru78

В Ленинском районе Крыма ограничили газоснабжение из-за аварии на наземном газопроводе, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на ГУП РК "Крымгазсети".

Авария произошла в поселке городского типа Ленино, однако ее причины не уточняются.

По данным издания, без газа остались более семи тысяч человек. На месте происшествия ведутся восстановительные работы. Возобновить подачу газа обещают в течение дня.

В июле произошло возгорание на газораспределительном узле в селе Виноградном под Алуштой в Крыму. Причиной пожара могла стать авария на газовых сетях.

Вскоре огнеборцам удалось потушить возгорание. В результате произошедшего в селе Виноградном разгерметизировался подвесной мост газовой трубы, началось факельное горение с переходом огня на лесной массив.