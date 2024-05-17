17 мая, 17:30Происшествия
Новости мира: законопроект украли в парламенте Тайваня
В парламенте Тайваня украли законопроект. Документ во время заседания похитил депутат от правящей демократической прогрессивной партии после того, как оппозиционный альянс представил новый пакет реформ.
Ливни и шквалистый ветер обрушились на север Италии, погиб один человек. В одной из коммун ветром раскидало товарные вагоны, под воду погрузилась провинция Венето. Известно, что пострадал Милан.
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