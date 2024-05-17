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17 мая, 17:30

Происшествия

Новости мира: законопроект украли в парламенте Тайваня

Новости мира: законопроект украли в парламенте Тайваня

Спасатели потушили пожар на территории аэропорта Минеральных Вод

Пожар потушен около аэропорта Минеральных Вод

В Минеральных водах загорелась постройка на территории аэропорта

Пожар вспыхнул на территории аэропорта в Минеральных Водах

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В парламенте Тайваня украли законопроект. Документ во время заседания похитил депутат от правящей демократической прогрессивной партии после того, как оппозиционный альянс представил новый пакет реформ.

Ливни и шквалистый ветер обрушились на север Италии, погиб один человек. В одной из коммун ветром раскидало товарные вагоны, под воду погрузилась провинция Венето. Известно, что пострадал Милан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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