Новости мира: законопроект украли в парламенте Тайваня

В парламенте Тайваня украли законопроект. Документ во время заседания похитил депутат от правящей демократической прогрессивной партии после того, как оппозиционный альянс представил новый пакет реформ.

Ливни и шквалистый ветер обрушились на север Италии, погиб один человек. В одной из коммун ветром раскидало товарные вагоны, под воду погрузилась провинция Венето. Известно, что пострадал Милан.

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