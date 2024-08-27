Суд Москвы приговорил хакера к 6 годам колонии за кражу более 180 млн рублей

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Басманный суд Москвы приговорил 33-летнего хакера Антона Екименко к 6 годам лишения свободы за кражу из банков более 180 миллионов рублей. Об этом столичная прокуратура сообщила на сайте.

Злоумышленник признан виновным по статьям "Участие в преступном сообществе" и "Мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное организованной группой в особо крупном размере". Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Суд установил, что Екименко с соучастниками вошли в состав преступного сообщества, созданного для хищения денег коммерческих банков. Они создали "административную панель", с помощью которой формировали и дистанционно отправляли в банки сведения о подложных технических авторизационных реверсивных операциях, а также управляли ею.

Деньги похищались путем ввода и модификации компьютерной информации, выполнения операций перевода и снятия средств по банковским картам с их отменой и восстановлением баланса на счетах. В результате мошенничества Екименко и соучастники с июля по ноябрь 2014 года похитили в трех банках более 180 миллионов рублей, говорится в публикации.

Приговор суда в отношении Екименко в законную силу не вступил. Ранее суд также приговорил участников этой преступной группы к различным срокам лишения свободы.

Кроме того, в период судебного разбирательства хакер скрылся от правосудия, в связи с чем был объявлен в розыск. После его задержания в 2022 году производство по уголовному делу возобновили.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов призвал деанонимизировать интернет и ужесточить ответственность для телекоммуникационных организаций. Он считает, что это поможет эффективнее бороться с телефонными мошенниками. Депутат также указал на важность профилактической работы с россиянами, так как это поспособствует формированию безопасной среды в информационном пространстве.