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26 августа, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": мошенник из Южной Кореи обманом выманил у москвичек почти 250 тыс руб

"Безопасный город": мошенник из Южной Кореи обманом выманил у москвичек почти 250 тыс руб

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Юноша из Южной Кореи по имени Арсений Кий выманил у москвичек почти 250 тысяч рублей. Молодого человека отправили в СИЗО.

По данным полицейских, юноша находил жертв на сайтах знакомств, признавался им любви, а затем по отработанной схеме просил отправить денег. Подозреваемый также рассказывал девушкам, что у него сломался телефон и просил купить ему новый, ссылаясь на финансовые проблемы. Одну из своих знакомых фигурант попросил купить ноутбук, рассказал замначальника УИиОС ГУ МВД России по Москве Ленар Давлетшин.

Сумма ущерба от действий Кия, которую насчитали полицейские, предварительная, она может вырасти. Силовики еще подсчитывают общее количество пострадавших от обмана.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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