Пожилая москвичка отдала мошенникам 80 тыс руб за ремонт телевизора

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Правоохранители задержали двоих мужчин, которые выманили у 91-летней москвички 80 тысяч рублей за якобы ремонт телевизора, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, женщина обратилась к мастерам с просьбой настроить телеканалы. Когда злоумышленники поняли, что ремонт телевизора не требуется, они выполнили несколько работ – сброс и поиск ТВ каналов, настройка телевизора и работа мастера. Помимо этого, они починили москвичке торшер, часы и вынесли мусор. По выполнении всех заданий мошенники составили заказ-наряд и даже помогли оплатить его пенсионерке через имеющийся у них платежный терминал (эквайринг).

Следователи установили личности злоумышленников. С учетом позиции прокуратуры, одного из них посадили под домашний арест, а второго – под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее аферисты похитили у пенсионера в Москве свыше 82,8 миллиона рублей за шесть дней. Мошенники представились правоохранителями и банковскими работниками. Один из них позвонил по видеосвязи и даже показал свое служебное удостоверение, сообщив, что зафиксировал попытки списания денег с его счетов и получения кредитов. После они убедили пожилого мужчину, что ему следует положить все деньги на безопасные счета. Всего потерпевший выполнил 90 переводов.