Пенсионер лишился автомобиля и 12 млн руб после звонка от мошенников

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73-летний пенсионер лишился 12 миллионов рублей и автомобиля после звонка от мошенников, представившихся сотрудниками силовых структур. Об этом сообщается в пресс-службе столичной прокуратуры.

После того, как мужчина ответил на звонок, к делу подключился второй злоумышленник, назвавшийся работником банка. Он убедил пенсионера обналичить денежные средства со счетов якобы в целях сохранности сбережений, а также взять кредит в банке.

После этого все деньги, общая сумма которых составила 9 миллионов рублей, мужчина передал приехавшему к нему курьеру для размещения на "безопасном счете", утонили в ведомстве.

Как только мужчина выполнил эти условия, лжеправоохранитель попросил его о "помощи следствию", для чего пенсионеру пришлось продать его автомобиль "Митцубиси Аутлендер" за 1,9 миллиона рублей, открыть счет в банке и положить туда деньги, откуда их списали мошенники.

Установлением лиц, причастных к мошенническим действиям, занимается Замоскворецкая межрайонная прокуратура.

Ранее регулятор расширил перечень признаков мошеннических операций, которым должны руководствоваться российские банки. После обновления число увеличилось до шести. Так, приостанавливаться должны переводы на те счета, через которые до этого уже проводились мошеннические операции.