Грунт обвалился на улице Большой Никитской в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Грунт обвалился на Большой Никитской улице в Москве, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции.

ЧП произошло в районе дома 5. В связи с этим движение транспорта на улице ограничено на участке от Романова до Никитского переулка.

На месте происшествия дежурят несколько экипажей ДПС, работают городские службы. Автомобилистов просят выбирать маршруты объезда.

Ранее сообщалось, что движение транспорта на 42-м километре МКАД в районе Профсоюзной улицы затруднено из-за аварии. Там на внутренней стороне столкнулись три автомобиля. Никто не пострадал. На месте работают оперативные службы города.

