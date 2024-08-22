Трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на третьем этаже дома на улице Фабрициуса в Москве. Об этом столичная прокуратура сообщила в телеграм-канале.

Ребенок госпитализирован. Тушинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин случившегося.

В ведомстве родителей призвали не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами и не ставить рядом с окнами мебель и другие предметы. Также им напомнили, что москитная сетка не убережет ребенка от падения.

Ранее на юге столицы из окна квартиры на седьмом этаже многоэтажного дома выпал мальчик в возрасте 1 года и 8 месяцев. Инцидент случился на Медынской улице. Ребенка доставили в больницу, его состояние врачи оценили как тяжелое. В связи с произошедшим прокуратура начала проверку исполнения требований закона о несовершеннолетних.

