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26 августа, 14:40

Безопасность

"Деньги 24": российским банкам удалось предотвратить 30 миллион телефонных атак

"Деньги 24": российским банкам удалось предотвратить 30 миллион телефонных атак

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За первую половину 2024 года российским банкам удалось предотвратить 30 миллионов телефонных атак общей суммой 4,3 триллиона рублей. А за весь 2023 год 35 миллионов атак на сумму 6 триллионов рублей. При этом люди продолжают верить телефонным мошенникам и переводить им деньги.

В каких случаях банки обязаны вернуть жертвам мошенников все украденные у них средства? И как не стать такой жертвой? Об этом – в программе "Деньги 24".

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безопасностьвидеоКонстантин Цыганков
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