Сапборды могут внести в список плавательных средств и начать штрафовать за нарушения. Такой закон рассматривают в Госдуме и МЧС. Как отметили в министерстве по чрезвычайным ситуациям РФ, сапборды относятся к водному инвентарю. И так как это не маломерные суда надзор за ними не входит в компетенцию ГИМС МЧС России.

При этом сами сапбордисты поддерживают эту идею, они считают, что правил действительно не хватает. Так, сапбординг в основном контролирует ЦОДД. Но не все клубы следуют даже простым правилам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

