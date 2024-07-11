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11 июля, 23:15

Общество

Сапборды могут внести в список плавательных средств и начать штрафовать за нарушения

Сапборды могут внести в список плавательных средств и начать штрафовать за нарушения

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Сапборды могут внести в список плавательных средств и начать штрафовать за нарушения. Такой закон рассматривают в Госдуме и МЧС. Как отметили в министерстве по чрезвычайным ситуациям РФ, сапборды относятся к водному инвентарю. И так как это не маломерные суда надзор за ними не входит в компетенцию ГИМС МЧС России.

При этом сами сапбордисты поддерживают эту идею, они считают, что правил действительно не хватает. Так, сапбординг в основном контролирует ЦОДД. Но не все клубы следуют даже простым правилам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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