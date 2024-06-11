Химик Дорохов: не стоит использовать заплесневелую еду для удобрения

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В процессе удобрения почвы для получения достойного урожая стоит соблюдать базовые меры безопасности, даже несмотря на то, что они относятся к категории малоопасных веществ. Об этом "Газете.ру" сообщил доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

По его словам, на данный момент промышленность предлагает целый спектр удобрений. Например, аммиачная селитра быстро усваивается растениями и восполняет недостаток азота, но ее избыток может сжечь корневую систему растений и привести к накоплению вредных нитратов в плодах и в грунте. Если же это вещество попадет на кожу или слизистую человека, то вполне может разъесть их и вызывать легкое отравление. При этом эксперт напомнил, что аммиачная селитра является взрывоопасной.

Кроме того, специалист призвал с осторожностью отнестись к самодельным удобрениям, которые дачники делают из пищевых отходов. В связи с этим он порекомендовал не использовать испорченную еду, особенно мясную и молочную продукцию, так как это лишь помешает росту растений.

"Кроме того, если продукты, отправляемые на удобрения, были заражены бактерией сальмонеллы, потенциально она может перейти на плоды растений и заразить съевшего их человека", – уточнил Дорохов.

Также химик посоветовал при опрыскивании листьев удобрениями защищать органы дыхания и глаза, чтобы на них не попали взвеси растворов. Так, необходимо надеть медицинскую маску или респиратор и очки, а также резиновые и неповрежденные перчатки. При этом после обработки он порекомендовал очищать руки.

Ранее депутат ГД и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что уничтожить борщевик можно и механическим способом, когда специалисты выкапывают растение вместе с корнями и всей наземной частью. Однако это "трудоемкий процесс", подчеркнул он. Чаплин положительно отозвался об использовании гербицидов при уничтожении борщевика, но обработку участка он рекомендовал доверить специалистам.

