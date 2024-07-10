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10 июля, 07:19

Мэр Москвы

Собянин объявил о запуске платформы для обсуждения стандартов культурного досуга

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Платформа "Город идей" и Депкультуры Москвы запускают масштабный проект в формате медиаплатформы "Город обсуждает стандарты культурного досуга". Об этом Сергей Собянин сообщил в телеграм-канале.

Мэр указал, что до 21 июля горожане могут предлагать свои идеи по семи тематическим проектам:

  • музейная и выставочная деятельность;
  • спектакли и концерты;
  • киноискусство;
  • парки;
  • цифровые технологии в культуре;
  • библиотечные сервисы;
  • творческое развитие.

Более того, в рамках медиаплатформы москвичи обсудят планы по развитию стандарта столичной культурной жизни, расскажут впечатления о городских мероприятиях, спектаклях и концертах, а также посмотрят фоторепортажи и видео с прошедших событий в сфере культуры. Идеи жителей, которые получат наибольшую поддержку, будут опубликованы на платформе проекта, где люди смогут наблюдать за их реализацией, резюмировал Собянин.

Ранее сообщалось о проведении в Москве Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол-2024" с 18 по 21 июля. Организатором выступил Большой Московский цирк на проспекте Вернадского. В фестивале примут участие более 200 артистов из 17 стран. Среди них – Россия, Болгария, Китай, Перу, Казахстан, Гватемала, Филиппины, Монголия и другие страны.

Международный фестиваль искусств "Вдохновение" будет идти на ВДНХ с 27 июля по 4 августа

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