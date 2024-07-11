Шеф-повар Мирко Дзаго рассказал, когда начал делать первые шаги в кулинарии

Итальянский шеф-повар Мирко Дзаго рассказал, что впервые тяга к готовке у него проснулась в детстве. Когда его сверстники играли в машинки, он играл с алюминиевыми сковородками.

Кроме того, мать Дзаго не любила и не умела готовить, поэтому на столе у них часто была еда быстрого приготовления: суп из пакетов, лапша, рыбные палочки. П

Большое интервью с Мирко Дзаго выйдет в четверг, 11 июля, в эфире телеканала Москва 24.