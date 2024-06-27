Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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27 июня, 16:45

Экономика

Ресторатор Миронов рассказал, какой продукт может считаться российским фастфудом

Ресторатор Миронов рассказал, какой продукт может считаться российским фастфудом

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Какой продукт по праву может считаться российским фастфудом и как теперь готовят это блюдо, рассказал председатель координационного Совета федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.

Он напомнил о производстве чебуреков и сообщил, что при открытии торговой точки решил добавить в меню 15 разновидностей этих пирогов.

Большое интервью с Сергеем Мироновым выйдет в четверг, 27 июня, в эфире телеканала Москва 24.

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