Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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27 июня, 11:45

Экономика

Ресторатор Миронов рассказал, как внутренний туризм помогает развитию общепита

Ресторатор Миронов рассказал, как внутренний туризм помогает развитию общепита

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Как отметил глава координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов, несезоном для общепита считаются летние месяцы, однако, благодаря развитию внутреннего туризма эта тенденция постепенно меняется. Низкую посещаемость кафе Миронов связывает с тем, что в теплое время года многие уезжают в отпуск или на дачные участки.

При этом лучшими месяцами для рестораторов считаются декабрь, февраль и март.

Большое интервью с Сергеем Мироновым выйдет в четверг, 27 июня, в эфире телеканала Москва 24.

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