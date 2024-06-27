Ресторатор Миронов рассказал, как внутренний туризм помогает развитию общепита

Как отметил глава координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов, несезоном для общепита считаются летние месяцы, однако, благодаря развитию внутреннего туризма эта тенденция постепенно меняется. Низкую посещаемость кафе Миронов связывает с тем, что в теплое время года многие уезжают в отпуск или на дачные участки.

При этом лучшими месяцами для рестораторов считаются декабрь, февраль и март.

Большое интервью с Сергеем Мироновым выйдет в четверг, 27 июня, в эфире телеканала Москва 24.