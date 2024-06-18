Мужчина отсудил у "Вкусно – и точка" более 900 тыс рублей за сломанную руку

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Мосгорсуд взыскал с "Вкусно – и точка" более 900 тысяч рублей в пользу мужчины, который поскользнулся на мокром полу в ресторане и получил перелом руки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на постановление суда.

Мужчина подал иск к компании в Перовский районный суд, однако его отклонили, а апелляционная инстанция Мосгорсуда отменила это решение.

"Решение Перовского районного суда Москвы отменить, вынести по делу новое решение, которым требования удовлетворить частично", – говорится в сообщении.

С ООО "Система ПБО" взыскали утраченный мужчиной заработок в размере 329 тысяч рублей, расходы на лечение в размере 8 511 рублей, компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей, штраф в размере 293 774 рублей, судебные расходы на оплату юридических услуг в размере 27 500 рублей. В частности, суд взыскал в бюджет столицы госпошлину в размере 6 875 рублей.

Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что права "Макдоналдса" на товарный знак Big Mac в странах сообщества не распространяются на куриную версию этих гамбургеров. Как говорится в решении суда, компания не сделала достаточно, чтобы претендовать на исключительные права. В то же время защиту классического Big Mac с говядиной инстанция оставила в силе.

