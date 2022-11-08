McDonald’s представил кресло с подставкой для бургеров

Фото: cybersport.ru

Американская сеть ресторанов McDonald’s представила кресло с подставкой для бургеров. Об этом сообщает портал PC Gamer.

Презентацию приурочили к выпуску нового бургера McCrispy. Внешне предмет похож на классическое игровое кресло с подушками для поясницы и шеи. Сиденье сделали в желто-черных оттенках с логотипом буквы "М". Кресло создали из отделки с хорошей устойчивостью к жирным пятнам.

Предмет мебели оснастили емкостью для подогрева, которая будет сохранять тепло фастфуда. Помимо этого, на подлокотниках установили держатели для картошки фри, соусов, напитков и салфеток.

Официально купить подобное кресло нельзя, так как оно является призом для победителей конкурса от McDonald's, который организовали на территории Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что житель РФ выставил на продажу вывеску ушедшего с рынка РФ ресторана McDonald’s. Автор лота обозначил за нее цену в 300 тысяч рублей.

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