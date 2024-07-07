Собянин: в Москве запустят льготное кредитование для строительства спортобъектов

Программу льготного кредитования для инвесторов, строящих объекты спорта, запустят в столице, сообщил Сергей Собянин.

Ставка составит всего 3%, а максимальный размер кредита – 500 миллионов рублей. Компания, претендующая на кредит, должна быть зарегистрирована в Москве, работать больше одного года, не находиться в процессе банкротства и не иметь налоговой задолженности. Помимо этого, в штате компании должно быть не меньше пяти человек.

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