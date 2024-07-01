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01 июля, 07:45

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Детеныши капибар из Московского зоопарка научились плавать и есть с общего стола

Детеныши капибар из Московского зоопарка научились плавать и есть с общего стола

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Детеныши капибар из Московского зоопарка учатся жить по-взрослому. Малыши, которые родились две недели назад, уже пробуют есть с общего стола: хватают фрукты, овощи, специальные комбинированные корма и зелень.

Однако основной пункт в их меню – молоко мамы. Вес малышей – примерно 1,5 килограмма. Они уже умеют плавать, но делают это под пристальным вниманием обоих родителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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