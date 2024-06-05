Спасатели поймали змею в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Это Москва"

Змею обнаружили в районе Малого Трехсвятительского переулка в центре Москвы, сообщается в телеграм-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы

О находке в Службу 112 сообщил охранник. По его словам, желтая змея лежала под теплотрассой, свернувшись калачиком. На место происшествия прибыл расчет АСО № 1 столичного пожарно-спасательного центра.

Змея вела себя спокойно, поэтому спасатели сразу же приступили к ее перемещению. С помощью специальных инструментов работники Центра положили ее в пластиковый контейнер.

Спустя пару часов нашлась хозяйка рептилии. Девушка объяснила, что ранним утром ее змея уползла.

Ранее змея заползла в магазин в Зеленограде. В Службу 112 позвонили из магазина в районе Савелки. На место прибыли пожарные, которые выяснили, что змея выползла из-под холодильника. Спасатели поймали ее с помощью специального инструмента.

Змею посадили в коробку, а оттуда перевели в пластиковую бутылку. В дальнейшем ее ждал переезд в ПСО № 214 для последующей передачи специалисту столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Ни сотрудники магазина, ни рептилия не пострадали.

