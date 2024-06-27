Садовод Воронова: зоошампунь поможет в борьбе с колорадскими жуками

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Избавиться от колорадского жука можно с помощью зоошампуня и специальных препаратов, рассказала Москве 24 эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Она напомнила, что насекомое наносит серьезный вред картофельным посадкам: оно съедает всю верхнюю часть – и стебли, и листья, за счет которых формируется клубень.

"Если в определенный момент их уничтожить, то и клубня не получится", – пояснила специалист.

Многие по старинке предпочитают просто собирать колорадских жуков, но для борьбы с ними есть и другие методы.



Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Если жуков немного, можно попробовать опрыскать посадки каким-нибудь зоошампунем от блох, которым мы обычно обрабатываем кошек и собак. Средство неопасно для животных, но на насекомых и их личинки действует плохо.

"Если поражение большое и фактически весь картофель оранжевый от личинок, помогут только специальные препараты. Народные методы здесь уже будут бессильны", – отметила Воронова.

По словам садовода, в целом обработку стоит начинать еще до посадок.

"В начале мая можно перекопать землю с каким-то препаратом от почвенных вредителей. Насекомые съедают эту приманку прямо в почве, и все – в этой грядке уже не будет колорадского жука и его личинок", – указала эксперт.

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