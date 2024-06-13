Врач Кашух: квас не стоит употреблять людям с заболеваниями ЖКТ

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Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта не рекомендуется употреблять квас, так как углекислый газ и сахар в его составе могут усилить газообразование и спровоцировать боли в животе.

Кроме того, гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила людей, у которых диагностирован диабет или есть риск его развития, что данный напиток тоже не стоит употреблять, так как в нем содержится много сахара. Также квас противопоказан людям с аллергией на ингредиенты в его составе, в первую очередь на злаки и дрожжи.

При этом этот напиток не стоит давать детям до 3–5 лет, так как большое количество сахара в квасе и газы могут вызвать вздутие и боли в животе. Эксперт посоветовала только с 7 лет давать понемногу (не более 50 миллилитров) пить квас. Также она уточнила, что употреблять его стоит всегда отдельно от другой пищи и внимательно следить за реакцией организма.

Здоровым людям, как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Кашух, тоже не нужно употреблять слишком много кваса, так как по аналогии с любым слабогазированным напитком в нем содержится большое количество сахара. Однако, по ее словам, пара стаканов в день не нанесет вреда, особенно если не употреблять сильно холодным. Врач уточнила, что ледяной напиток в жару спровоцирует перепад температур в организме, что повышает риск ангины и повреждения эмали зубов.

"Есть мнение, что квас – лучший напиток для утоления жажды, так как хорошо восстанавливает водно-солевой баланс. Это не так. В квасе много углеводов и сахара, а нужных минералов минимум. При обезвоживании поможет вода, простая или минеральная, либо специальный напиток с электролитами", – добавила Кашух.

При этом гастроэнтеролог напомнила, что квас, как утверждают многие, имеет и полезные свойства: в нем содержатся витамины группы В, что также положительно влияет на пищеварение. Однако на самом деле это не так, уточнила врач.

"Нужно отметить, что витаминов в нем не настолько много, чтобы он мог закрыть дневную потребность человека. Его особая польза для пищеварения тоже не доказана: квас полезен даже меньше, чем другие ферментированные продукты, в числе которых кефир и квашеные овощи", – подытожила эксперт.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург сообщил, что квас содержит полезные бифидо- и лактобактерии, однако в нем также есть вещества, способные плохо повлиять на организм, поэтому некоторым людям следует отказаться от его употребления. По его словам, квас содержит органические кислоты, которые могут раздражать слизистую желудка и усиливать проявления гастрита или язвенной болезни.

Еще квас сейчас часто готовят с избыточным количеством сахара. Отсюда есть риск набора лишнего веса и развития сахарного диабета. Тем не менее с осторожностью пить квас стоит всем, а не только людям, страдающим от болезней желудка, диабета или ожирения.

