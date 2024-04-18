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18 апреля, 16:45

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Собянин: "Малый бизнес Москвы" помог более 360 тысячам предпринимателей

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Государственное бюджетное учреждение "Малый бизнес Москвы" в течение 12 лет помогает предпринимателям и тем, кто только планирует начать свое дело в столице. Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал, каких результатов удалось достичь за эти годы.

С 2012 года специалисты организации провели более миллиона консультаций и свыше 12 тысяч мероприятий, а портал "Малого бизнеса Москвы" посетили свыше четырех миллионов пользователей. При поддержке учреждения было создано больше 48 тысяч бизнесов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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