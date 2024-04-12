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12 апреля, 16:15

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Мэр Москвы открыл новую детскую поликлинику в Бирюлеве Восточном

Мэр Москвы открыл новую детскую поликлинику в Бирюлеве Восточном

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Новую пятиэтажную детскую поликлинику открыли в Бирюлеве Восточном. Сюда переехали врачи из старого помещения поликлиники № 23, которое располагалось на улице Кошкина.

Новое здание, рассчитанное на 545 посещений в смену, посетил Сергей Собянин. Он отметил, что поликлинику оснастили новым медицинским оборудованием, установили аппараты УЗИ экспертного класса. В медучреждении будут вести прием 55 врачей различных специальностей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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