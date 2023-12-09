"Доктор 24. Темы недели": врачи рассказали, как стать долгожителем

Ученые говорят, что люди, рожденные в XXI веке, имеют все шансы дожить до 100 лет. Врачи рассказали, что важно сделать, чтобы эти предсказания стали реальностью.

Какие правила нужно соблюдать, чтобы встретить 2100 год? Как снизить риск развития рака и укрепить свое сердце? Что нужно есть, чтобы замедлить старение кожи и выглядеть всегда молодо и прекрасно? Какими привычками обзавестись в 20 лет, чтобы стать долгожителем даже в мегаполисе? Об этом – в программе "Доктор 24. Темы недели".