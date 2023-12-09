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Новости

09 декабря, 15:45

Общество

"Доктор 24. Темы недели": врачи рассказали, как стать долгожителем

"Доктор 24. Темы недели": врачи рассказали, как стать долгожителем

До -14 градусов ожидается в столице в ночь на 10 декабря

Новости часа: Собянин рассказал о столичной системе "Умный перекресток"

Оранжевый уровень погодной опасности действует в Москве из-за морозов 9 декабря

Новости часа: около 600 адресов в Москве оборудованы системой "Умный перекресток"

Новогодние ели начали привозить в Москву

Морозы сохраняются в столичном регионе 9 декабря

Морозы до 17 градусов ожидаются в столице 9–10 декабря

Новости часа: более 150 улиц Москвы названы в честь героев Отечества

"Актуальный репортаж": число самозанятых увеличилось в столице в 2023 году

Ученые говорят, что люди, рожденные в XXI веке, имеют все шансы дожить до 100 лет. Врачи рассказали, что важно сделать, чтобы эти предсказания стали реальностью.

Какие правила нужно соблюдать, чтобы встретить 2100 год? Как снизить риск развития рака и укрепить свое сердце? Что нужно есть, чтобы замедлить старение кожи и выглядеть всегда молодо и прекрасно? Какими привычками обзавестись в 20 лет, чтобы стать долгожителем даже в мегаполисе? Об этом – в программе "Доктор 24. Темы недели".

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