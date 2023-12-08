Синоптик рассказал о небольшом снегопаде в столице в выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В предстоящие выходные, 9 и 10 декабря, погода в столице будет меняться. Об этом рассказал заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков, передает RT.

По его словам, антициклон, который зафиксирован над Уралом и Поволжьем, свои краем достает Москву, поэтому в ближайшее время ожидается похолодание. Однако, продолжил синоптик, с запада на город влияет циклон, который не даст температуре сильно понизиться.



В ночное время столбики термометров покажут -15...-18 градусов, а днем будет около -10...-12 градусов. Также выпадет около 10 сантиметров снега, добавил Цыганков.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что в выходные будет аномально высокое атмосферное давление. Это может негативно сказаться на самочувствии горожан.

До этого жителей столичного региона предупредили, что 8, 9 и 10 декабря могут стать самыми морозными днями с начала зимы. По прогнозу синоптиков, показатели термометров будут на 10–12 градусов ниже климатической нормы.

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