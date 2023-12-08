Эксперт по выживанию назвал необычные способы согреться на морозе

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Грелки помогут согреться зимой во время долгой прогулки или в процессе работы в условиях мороза. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил эксперт по выживанию Эдуард Халилов.

Так, по его словам, в туристических магазинах продаются бензиновые, солевые и химические варианты грелок, которые позволяют согреть тело, руки и даже ноги (химические грелки в виде стелек). Однако он предупредил, что эти приспособления нельзя прикладывать к коже, так как это может спровоцировать ожог, поэтому он посоветовал использовать их с термобельем.

Существуют также грелки, которые встраивают прямо в одежду, рассказал Халилов. Они подключаются через провода к источнику энергии (пауэр-банку) и начинают нагреваться. При этом такое приспособление лучше не окунать в воду, так как энергонагреватель может повредиться.

"В остальном о безопасности этих вещей волноваться не стоит", – добавил эксперт.

Если же грелки не удалось найти, тогда необходимо правильно выбирать одежду. По его словам, нужно отдавать предпочтение технологичной одежде – легкие пуховые куртки, теплые ботинки, перчатки или рукавицы.

Кроме того, Халилов порекомендовал калорийно питаться, чтобы у человека была энергия, благодаря которой он не замерзнет.

"И не забывайте двигаться. В момент физической активности кровь лучше циркулирует по венам и разносит тепло", – подчеркнул специалист.

Однако он отметил, что даже при плюсовой температуре человек может замерзнуть, если промокнет. Поэтому эксперт посоветовал надевать флисовую кофту, шапку, перчатки и дождевик.

Ранее врач-терапевт Ольга Чиркова рассказала, что легкая одежда в холода может поспособствовать ослаблению иммунитета, из-за чего бактерии и инфекции быстрее попадут в организм человека. Чтобы не замерзнуть и не заболеть, специалист посоветовала одеваться многослойно: сначала хлопковую футболку или термобелье, потом шерстяной слой, а следом верхнюю одежду.



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