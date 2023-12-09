Собянин: более 150 улиц Москвы названы в честь героев Отечества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 150 столичных улиц названы в честь Героев Отечества. Об этом заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что многие из них были названы в послевоенные годы, однако и сейчас имена выдающихся личностей появляются на карте города.

Мэр уточнил, что в честь Героев СССР, которые совершили подвиг во время Великой Отечественной войны, названы улицы Гастелло в районе Сокольники, Климашкина – в Пресненском, Генерала Белова в Орехово-Борисове.

В честь современных Героев России, продолжил градоначальник, также есть улицы. Так, на севере города расположилась улица Летчика Осканова, в поселении Филимонковском – улица Героя России Чернышева, а в поселении Мосрентген – Героя России Соломатина, добавил он.

Собянин напомнил, что в каждом столичном районе есть улицы, которые назвали в честь защитников Отечества.

Ранее мэр заявил, что Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира. По его словам, уличное освещение помогает москвичам чувствовать себя комфортно и безопасно.

Кроме того, дополняет картину архитектурно-художественная подсветка зданий и сооружений, которая создает особенную атмосферу, отметил он.

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