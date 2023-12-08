Собянин рассказал, как новая навигация в метро изменила поездки по Москве

О последних изменениях навигации в метро рассказал в своем блоге Сергей Собянин. Мэр подчеркнул важность обеспечения комфорта и безопасности миллионов жителей Москвы.

Разработка новой навигации началась 10 лет назад. Тогда требовалось создать единую систему для всего городского транспорта. Одним из первых нововведений стала напольная навигация. Позднее сменили указатели на стенах вестибюлей метро и на автобусных остановках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.