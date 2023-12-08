Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря, 15:00

Новости

Собянин рассказал, как новая навигация в метро изменила поездки по Москве

Собянин рассказал, как новая навигация в метро изменила поездки по Москве

Новости часа: Собянин осмотрел высокотехнологичное производство медизделий в "Рудневе"

Собянин посетил площадку по производству банковского оборудования московской разработки

Новости часа: в Москве появился сайт для записи на бесплатные занятия спортом

Собянин: выплаты на приобретение льготных лекарств в Москве станут постоянными

Собянин объявил об открытии в "Руднево" завода по производству медизделий

Новости часа: Собянин ввел дополнительную гарантию на выплату средств на льготные лекарств

Москвичи смогут бесплатно посещать секции более чем по 70 видам спорта – Собянин

Собянин: выплаты на приобретение льготных лекарств в Москве станут постоянными

Мэр Москвы рассказал об усовершенствовании навигации в столичном метро

О последних изменениях навигации в метро рассказал в своем блоге Сергей Собянин. Мэр подчеркнул важность обеспечения комфорта и безопасности миллионов жителей Москвы.

Разработка новой навигации началась 10 лет назад. Тогда требовалось создать единую систему для всего городского транспорта. Одним из первых нововведений стала напольная навигация. Позднее сменили указатели на стенах вестибюлей метро и на автобусных остановках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортметровидеоКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика