В РФ предложили выпустить "Суворовскую карту" для занятия молодежи спортом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть возможность выпуска "Суворовской карты" для занятия молодежи физкультурой и спортом. Она направила обращение на имя председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева, пишет RT.

По ее словам, популяризация спорта и физкультуры среди молодежи важна для их физического и психологического развития, а также отвечает интересам демографической политики России. При этом одна из основных проблем – ограниченность финансов семьи, которая не всегда может позволить ребенку заниматься в спортивной секции с учетом его интересов, отметила Волынец.

Поэтому она считает, что нужно ввести социальную программу для детей и молодежи от 14 до 22 лет по аналогии с "Пушкинской картой", которая будет предоставлять право на посещение спортивных занятий и мероприятий.

Уточняется, что имя Суворова карта может носить, потому что у полководца с детства было слабое здоровье, но при помощи постоянных физических нагрузок он стал сильным, здоровым и выносливым.

Омбудсмен предлагает, чтобы номинал карты составлял 20 тысяч рублей, которые начислялись бы на нее каждый год. По ее мнению, это позволит поддержать интерес детей и молодежи к активному и здоровому образу жизни. Предполагается, что карта будет предоставлять право на посещение занятий в оздоровительных учреждениях и спортивных мероприятий.

Ранее думский депутат Яна Лантратова также выступила с идеей создать платежную карту для социально незащищенных групп, предназначенную для оплаты расходов на спорт по аналогии с "Пушкинской картой". Выдавать такую льготу она предложила малообеспеченным и многодетным семьям с детьми в возрасте от 5 до 18 лет.

Между тем глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что 11% россиян страдают от ожирения. Он предложил упростить получение медсправок для занятий спортом и физкультурой.

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